С упоминанием о НАТО: в Партизане резко отреагировали на протест Динамо в поединке ЛЧ

Во вторник, 23 июля, киевское Динамо встречалось с белградским Партизаном во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Этот матч выходил за пределы исключительно спортивного события и имел дополнительный подтекст из-за пророссийской позиции сербского клуба.

"Бело-синие" деклассировали соперника со счетом 6:2. До этого они отменили все официальные двусторонние мероприятия с соперником, а также отказались от рукопожатий с игроками Партизана.

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Обвинения вместо извинений

Это произошло из-за действий сербского клуба за две недели до противостояния с Динамо. Тогда "черно-белые" участвовали в турнире в Москве, где братались с россиянами и заявляли, что они "братья навеки".

Гендиректор Партизана Милош Вазура отреагировал на слова Александра Шовковского, который перед поединком в Люблине осудил участие белградского клуба в товарищеских играх в России. Он заявил, что не понимает протест Динамо и решил вспомнить события 1999 года, когда войска НАТО провели операцию в Югославии, чтобы остановить Косовскую войну:

Чем мы можем быть благодарны за столь неспортивное отношение? Наша страна не отказалась от признания территориальной целостности этой страны. Мы должны ответить, спросив, что сделала Украина в отношении агрессии НАТО против нашей страны, и что нам следует делать и как мы должны на них реагировать?

Чиновник добавил, что Сербия остается нейтральной страной во всех военных конфликтах, но о дружественных лозунгах в отношении России, которые выкрикивали футболисты Партизана почему-то дипломатично промолчал.

"Почему кто-то ставит себя на пьедестал морального судьи и судит исходя из этого о делах и поведении сербов и дает нам уроки без всяких аргументов?! Осудили ли они когда-нибудь эту агрессию или дистанцировались от преступлений, совершенных против нас?

Почему такое суждение и осуждение распространяется и на спортивные поля? Этому не место в спортивных соревнованиях. Сербия последовательно держится в стороне от всех военных конфликтов и настойчиво проповедует мир", – заявил Вазура.

. Впереди Партизан и Динамо ждет ответный матч. Он состоится 31 июля в 21:00.

Напомним, что победитель пары в следующем раунде сыграет против Рейнджерс из Шотландии.