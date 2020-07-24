Нападающий СК "Днепр-1" Владислав Супряга, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", может продолжить карьеру в одном из итальянских клубов.

Трансфером украинского игрока занимается Стефано Антонелли, который ранее приложил свою руку к переходу Руслана Малиновского в "Аталанту". Об этом сообщает авторитетный итальянский скаут "Кальяри" Алекс Великих в комментарии FootBoom.

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Правда никакой конкретики относительно клуба, в который может перейти Владислав Супряга, нет.

Что известно о Владиславе Супряге

Владислав Супряга – воспитанник академии днепровского "Днепра", которую окончил в 2017 году.

Летом 2018 года вместе с юношеской сборной Украины отправился на чемпионат Европы среди 19-летних в Финляндию, где дошел до полуфинала, забив мяч в ворота сборной Англии. Одновременно с этим появилась информация о заинтересованности в услугах Супрягах итальянского клуба СПАЛ. Представители Серии А предлагали за украинского форварда 1 миллион, однако руководство "Днепра-1" отказалось продавать футболиста.

В 2019 году в составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира на чемпионате, который проходил в Польше, в частности в финальном матче отметился дублем в ворота команды Южной Кореи.