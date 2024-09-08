Впереди Франции и Германии: на каком месте Украина в медальном зачете Паралимпиады-2024
В воскресенье, 8 сентября, состоялся последний соревновательный день на Паралимпийских играх в Париже. Украинские параатлеты добавили в медальный зачет еще три медали.
В Париже подошли к завершению XVII летние Паралимпийские игры-2024. Вечером 8 сентября на "Стад де Франс" состоится церемония закрытия Паралимпиады, пишет 24 Канал.
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Сколько медалей украинцы завоевали в Париже
Украину на Паралимпийских играх в Париже представляли 140 спортсменов. Они соревновались за медали в 17 видах спорта.
В последний день медальная копилка пополнилась тремя медалями: Владислав Епифанов завоевал "золото" в гребле, Марина Манжула стала вице-чемпионкой Паралимпиады в гребле, а Антон Крюков принес серебряную награду в пауэрлифтинге.
По итогам турнира наши параатлеты завоевали 82 медали: 22 золотые, 28 серебряных и 32 бронзовые. В общем медальном зачете Украина заняла седьмое место, оставив позади хозяев Паралимпийских игр французов. Отметим, что мощная сборная Германии оказалась вне топ-десятки.
Победителем медального зачета стала команда Китая. На ее счету 220 наград: 94 "золото", 76 "серебра", 50 "бронз".
В первую пятерку медального зачета вошли также сборные Великобритании, США, Нидерландов и Бразилии.
Медальный зачет Паралимпиады-2024