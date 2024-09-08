В Париже подошли к завершению XVII летние Паралимпийские игры-2024. Вечером 8 сентября на "Стад де Франс" состоится церемония закрытия Паралимпиады, пишет 24 Канал.

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Сколько медалей украинцы завоевали в Париже

Украину на Паралимпийских играх в Париже представляли 140 спортсменов. Они соревновались за медали в 17 видах спорта.

В последний день медальная копилка пополнилась тремя медалями: Владислав Епифанов завоевал "золото" в гребле, Марина Манжула стала вице-чемпионкой Паралимпиады в гребле, а Антон Крюков принес серебряную награду в пауэрлифтинге.

По итогам турнира наши параатлеты завоевали 82 медали: 22 золотые, 28 серебряных и 32 бронзовые. В общем медальном зачете Украина заняла седьмое место, оставив позади хозяев Паралимпийских игр французов. Отметим, что мощная сборная Германии оказалась вне топ-десятки.

Победителем медального зачета стала команда Китая. На ее счету 220 наград: 94 "золото", 76 "серебра", 50 "бронз".

В первую пятерку медального зачета вошли также сборные Великобритании, США, Нидерландов и Бразилии.

Медальный зачет Паралимпиады-2024