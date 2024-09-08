У Парижі підійшли до завершення XVII літні Паралімпійські ігри-2024. Ввечері 8 вересня на "Стад де Франс" відбудеться церемонія закриття Паралімпіади, пише 24 Канал.

Читайте також Онлайн-трансляція церемонії закриття Паралімпійських ігор-2024 в Парижі

Скільки медалей українці здобули в Парижі

Україну на Паралімпійських іграх в Парижі представляли 140 спортсменів. Вони змагалися за медалі у 17 видах спорту.

В останній день медальна скарбничка поповнилася трьома медалями: Владислав Єпіфанов здобув "золото" у веслуванні, Марина Манжула стала віцечемпіонкою Паралімпіади у веслуванні, а Антон Крюков приніс срібну нагороду у паверліфтингу.

За підсумком турніру наші параатлети здобули 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові. У загальному медальному заліку Україна зайняла сьоме місце, залишивши позаду господарів Паралімпійських ігор французів. Зазначимо, що потужна збірна Німеччини опинилася поза топ-десяткою.

Переможцем медального заліку стала команда Китаю. На її рахунку 220 нагород: 94 "золото", 76 "срібла", 50 "бронз".

До чільної п'ятірки медального заліку увійшли також збірні Великої Британії, США, Нідерландів та Бразилії.

Медальний залік Паралімпіади-2024