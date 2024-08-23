Где смотреть Паралимпийские игры-2024 онлайн: весь список трансляций в Украине
Сборная Украины примет участие в Паралимпиаде, которая пройдет в ближайшие недели в Париже. Спортивные болельщики смогут вживую увидеть большинство соревнований из столицы Франции.
Уже 28 августа в Париже стартуют очередные массовые спортивные соревнования. Недавно столица Франции закрыла Олимпийские игры, а теперь станет хозяйкой Паралимпиады-2024, пишет 24 Канал.
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Где смотреть
Паралимпийские игры-2024 онлайн будут показаны в Украине в прямом эфире. Официальным вещателем соревнований является Суспільне. Компания покажет паралимпийские соревнования на четырех своих платформах:
- телеканал Суспільне Спорт
- региональные каналы Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт
Все трансляции являются бесплатными. Также некоторые турниры будут доступны на Радио Промінь в аудиоформате. Кроме того, ежедневно Суспільне будет проводить информационно-аналитические студии.
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В общем транслятор предложит зрителям более 100 часов прямого эфира с Паралимпийских игр. Отметим, что соревнования в столице Франции продлятся с 28 августа по 8 сентября.
На них будет разыграно 529 комплектов медалей в 22-х видах спорта. Украина отправила на Паралимпиаду 140 спортсменов, которые будут соревноваться в 22-х видах спорта. Наибольшее представительство наша сборная имеет в плавании (37) и легкой атлетике (28).