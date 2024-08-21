В среду, 28 августа, в Париже стартуют уже 17-е Паралимпийские игры. Соревнования соберут лучших атлетов со всего мира, которые имеют определенные недостатки со здоровьем. 24 Канал рассказывает основную информацию о Паралимпиаде-2024.
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Где и когда пройдут Игры
В 2017 году Международный паралимпийский комитет определил столицу Франции как организатора Паралимпиады-2024. Конкуренции у Парижа почти не было. Большинство заявок еще до начала избирательного процесса были сняты.
Конкурентом мог стать американский Лос-Анджелес. Однако МПК по примеру МОК решил найти "соломоново решение" и отдал "городу ангелов" Игры в 2028 году. В свою очередь Паралимпиада-2024 была отдана Парижу с 28 августа по 8 сентября.
Для Парижа это первые Паралимпийские игры за всю историю. Ранее лишь раз Франция принимала эти соревнования на своей территории. Произошло это в Альбервилле в 1992 году.
Виды спорта на Паралимпиаде
На соревнованиях в Париже будет разыграно 529 комплектов наград. Программа соревнований будет включать 22 вида спорта:
- легкая атлетика (164 ивента)
- плавание (141)
- велоспорт (51)
- настольный теннис (31)
- пауэрлифтинг (20)
- бадминтон (16)
- дзюдо (16)
- сидячее фехтование (16)
- стрельба (13)
- конный спорт (11)
- бочче (11)
- паратриатлон (11)
- тхэквондо (10)
- параканоэ (10)
- стрельба из лука (9)
- сидячий теннис (6)
- гребля (5)
- сидячий волейбол (2)
- сидячий баскетбол (2)
- голбол (2)
- футбол 5х5 (1)
- сидячее регби (1)
Страны и участники
На турнир приедут атлеты из 184 стран мира. Комитеты России и Беларуси не приглашены на Игры из-за полномасштабной войны в Украине, но параатлеты из этих стран все равно примут участие в Паралимпиаде.
Россияне и белорусы будут выступать в качестве нейтральных "спортсменов" и будет их гораздо больше чем на Олимпийских играх – 90 россиян и 8 белорусов. Больше всего же атлетов отправят Китай (284), Франция (237) и Великобритания (215).
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Представительство Украины
Как и на Олимпиаду, Украина отправит на Паралимпийские игры Украина отправит на Паралимпийские игры 140 спортсменов. Большинство из них (101) имеют поражения опорно-двигательного аппарата. Другие спортсмены имеют проблемы нарушения зрения и умственно-физического развития.
Наша страна будет представлена в 17 из 22-х видов спорта. Это рекордное количество видов, в которых Украина будет участвовать на Паралимпиаде. При этом наша страна дебютирует в соревнованиях по боччи и гендбайку. Лозунгом нашей сборной будет "The Will to Win", что переводится как "воля к победе".
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Где смотреть Паралимпиаду-2024
Топовые события Паралимпийских игр будут транслироваться в Украине в прямом эфире. Официальным вещателем Паралимпиады-2024 в Украине является Суспільне. Бесплатно соревнования онлайн можно будет увидеть на трех платформах:
- телеканале Суспільне Спорт
- региональных телеканалах Суспільного
- сайте Суспільне Спорт
Также ежедневно транслятор будет предлагать информационно-аналитические студии. В общем транслятор предложит зрителям более 100 часов паралимпийского спорта в прямом эфире.