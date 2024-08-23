В среду, 28 августа, в Париже откроются Паралимпийские игры-2024. Соревнования будут проходить до 8 сентября и соберут спортсменов с ограниченными физическими возможностями из почти 200 стран.

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Широкая заявка Украины

Украина также будет представлена на Паралимпиаде в столице Франции. Наша страна отправит 140 параатлетов в Париж, которые выступят в 17-ти различных видах спорта.

Это рекордное количество дисциплин, где Украина будет присутствовать на Играх. Национальный паралимпийский комитет сформировал заявку нашей страны. Больше всего украинцев будет представлено в плавании и легкой атлетике.

Список украинских спортсменов на Паралимпиаду-2024:

Плавание: Евгений Богодайко, Юрий Божинский, Роман Бондаренко, Дмитрий Ванзенко, Дмитрий Василенко, Максим Веракса, Марина Вербова, Дмитрий Виноградец, Алексей Вирченко, Кирилл Гаращенко, Анна Гонтарь, Богдан Гриненко, Ярослав Денисенко, Андрей Драпкин, Сергей Клипперт, Антон Коль, Александр Комаров, Вероника Коржова , Максим Крайник, Ангелина Мальцева, Роман Мичка, Игорь Нимченко, Денис Остапченко, Сергей Паламарчук, Марина Поддубная, Ирина Пойда, Ярослав Семененко, Даниил Семенихин, Михаил Сербин, Анна Стеценко, Дмитрий Суханов, Екатерина Ткачук, Андрей Трусов, Алексей Федина, Даниил Чуфаров, Юрий Шенгур, Илья Яременко.

Евгений Богодайко, Юрий Божинский, Роман Бондаренко, Дмитрий Ванзенко, Дмитрий Василенко, Максим Веракса, Марина Вербова, Дмитрий Виноградец, Алексей Вирченко, Кирилл Гаращенко, Анна Гонтарь, Богдан Гриненко, Ярослав Денисенко, Андрей Драпкин, Сергей Клипперт, Антон Коль, Александр Комаров, Вероника Коржова , Максим Крайник, Ангелина Мальцева, Роман Мичка, Игорь Нимченко, Денис Остапченко, Сергей Паламарчук, Марина Поддубная, Ирина Пойда, Ярослав Семененко, Даниил Семенихин, Михаил Сербин, Анна Стеценко, Дмитрий Суханов, Екатерина Ткачук, Андрей Трусов, Алексей Федина, Даниил Чуфаров, Юрий Шенгур, Илья Яременко. Легкая атлетика: Владислав Белый, Оксана Ботурчук, Людмила Данилина, Роман Данилюк, Александр Дорошенко, Николай Жабняк, Владислав Загребельный, Оксана Зубковская, Наталья Кобзарь, Максим Коваль, Александр Литвиненко, Анастасия Мысник, Анастасия Москаленко, Роман Новак, Зоя Овсий, Ярослав Окапинский, Роман Павлик, Светлана Пивень, Мария Помазан, Владимир Пономаренко, Николай Райский, Иван Тетюхин, Игорь Цветов, Мария Шпитковская, Виктория Шпачинская, Юлия Шуляр, Александр Яровой, Никита Барабанов.

Владислав Белый, Оксана Ботурчук, Людмила Данилина, Роман Данилюк, Александр Дорошенко, Николай Жабняк, Владислав Загребельный, Оксана Зубковская, Наталья Кобзарь, Максим Коваль, Александр Литвиненко, Анастасия Мысник, Анастасия Москаленко, Роман Новак, Зоя Овсий, Ярослав Окапинский, Роман Павлик, Светлана Пивень, Мария Помазан, Владимир Пономаренко, Николай Райский, Иван Тетюхин, Игорь Цветов, Мария Шпитковская, Виктория Шпачинская, Юлия Шуляр, Александр Яровой, Никита Барабанов. Волейбол сидя: Анатолий Андрусенко, Денис Битченко, Руслан Горякин, Александр Драпак, Юрий Ковальчук, Евгений Коринец, Дмитрий Мельник, Максим Петренчук, Андрей Прищепа, Роман Прищепа, Андрей Сикальский, Алексей Харламов.

Анатолий Андрусенко, Денис Битченко, Руслан Горякин, Александр Драпак, Юрий Ковальчук, Евгений Коринец, Дмитрий Мельник, Максим Петренчук, Андрей Прищепа, Роман Прищепа, Андрей Сикальский, Алексей Харламов. Фехтование на колясках: Евгения Бреус, Антон Дацко, Андрей Демчук, Надежда Дьолог, Артем Манько, Наталья Морквич, Олег Науменко, Дмитрий Сереженко, Елена Федота-Исаева.

Евгения Бреус, Антон Дацко, Андрей Демчук, Надежда Дьолог, Артем Манько, Наталья Морквич, Олег Науменко, Дмитрий Сереженко, Елена Федота-Исаева. Пара настольный теннис: Виктор Дидух, Александр Език, Лев Кац, Наталья Космина, Марина Литовченко, Иван Май, Максим Николенко, Василий Петрунив, Ирина Шинкарева.

Виктор Дидух, Александр Език, Лев Кац, Наталья Космина, Марина Литовченко, Иван Май, Максим Николенко, Василий Петрунив, Ирина Шинкарева. Голбол: Родион Жигалин, Василий Олейник, Федор Сидоренко, Антон Стрельчик, Александр Топорков, Евгений Цыганенко.

Родион Жигалин, Василий Олейник, Федор Сидоренко, Антон Стрельчик, Александр Топорков, Евгений Цыганенко. Дзюдо: Анжела Гаврисюк, Анастасия Гарник, Юлия Иваницкая, Александр Назаренко, Наталья Николайчик, Давид Хорава.

Анжела Гаврисюк, Анастасия Гарник, Юлия Иваницкая, Александр Назаренко, Наталья Николайчик, Давид Хорава. Пулевая стрельба: Алексей Денисюк, Андрей Дорошенко, Василий Ковальчук, Ирина Ляху, Виталий Плакущий, Ирина Щетник.

Алексей Денисюк, Андрей Дорошенко, Василий Ковальчук, Ирина Ляху, Виталий Плакущий, Ирина Щетник. Академическая гребля: Анна Айсанова, Дарья Котик, Ярослав Коюда, Роман Полянский, Станислав Самолюк, Анна Шеремет.

Анна Айсанова, Дарья Котик, Ярослав Коюда, Роман Полянский, Станислав Самолюк, Анна Шеремет. Гребля на каноэ: Владислав Епифанов, Андрей Кривчун, Наталья Лагутенко, Мария Мажула, Николай Синюк.

Владислав Епифанов, Андрей Кривчун, Наталья Лагутенко, Мария Мажула, Николай Синюк. Стрельба из лука: Сергей Атаманенко, Василий Наумчук, Руслан Цимбалюк, Анна-Виктория Шевченко.

Сергей Атаманенко, Василий Наумчук, Руслан Цимбалюк, Анна-Виктория Шевченко. Пауэрлифтинг: Юрий Бабинец, Антон Крюков, Наталья Олейник, Константин Панасюк.

Юрий Бабинец, Антон Крюков, Наталья Олейник, Константин Панасюк. Бадминтон: Оксана Козина, Александр Чирков.

Оксана Козина, Александр Чирков. Бочче: Артем Колинько, Наталья Кононенко.

Артем Колинько, Наталья Кононенко. Велоспорт: Павел Баль, Егор Дементьев.

Павел Баль, Егор Дементьев. Триатлон: Алиса Колпакчи.

Алиса Колпакчи. Тхэквондо: Юлия Липецкая.

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История Украины на Паралимпийских играх

Украина обычно успешно выступает на Паралимпийских играх. К примеру, в 2021 году в Токио наша команда получила аж 98 медалей и заняла шестое место. А вот лучший показатель наша страна покорила в 2016-м в Рио – более сотни наград и третье итоговое место.

ГОД ГОРОД УКРАИНА З С Б ИТОГО 1996 Атланта 44 место 1 4 2 7 2000 Сидней 35 место 3 20 14 37 2004 Афины 6 место 24 12 19 55 2008 Пекин 4 место 24 18 32 74 2012 Лондон 4 место 32 24 28 84 2016 Рио-де-Жанейро 3 место 41 37 39 117 2021 Токио 6 место 24 47 27 98

Отметим, что всего на Паралимпиаде будет разыграно 529 комплектов медалей в 22-х видах спорта. Украина впервые будет представлена в таких дисциплинах как бочче и хэндбайк.