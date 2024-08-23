Уже 28 августа в Париже стартуют очередные массовые спортивные соревнования. Недавно столица Франции закрыла Олимпийские игры, а теперь станет хозяйкой Паралимпиады-2024, пишет 24 Канал.

по теме Паралимпийские игры-2024: что стоит знать о спортивных соревнованиях в Париже

Где смотреть

Паралимпийские игры-2024 онлайн будут показаны в Украине в прямом эфире. Официальным вещателем соревнований является Суспільне. Компания покажет паралимпийские соревнования на четырех своих платформах:

телеканал Суспільне Спорт

региональные каналы Суспільного

сайт Суспільне Спорт

ютуб-канал Суспільне Спорт

Все трансляции являются бесплатными. Также некоторые турниры будут доступны на Радио Промінь в аудиоформате. Кроме того, ежедневно Суспільне будет проводить информационно-аналитические студии.

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В общем транслятор предложит зрителям более 100 часов прямого эфира с Паралимпийских игр. Отметим, что соревнования в столице Франции продлятся с 28 августа по 8 сентября.

На них будет разыграно 529 комплектов медалей в 22-х видах спорта. Украина отправила на Паралимпиаду 140 спортсменов, которые будут соревноваться в 22-х видах спорта. Наибольшее представительство наша сборная имеет в плавании (37) и легкой атлетике (28).