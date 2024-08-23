Вже 28 серпня в Парижі стартують чергові масові спортивні змагання. Нещодавно столиця Франції закрила Олімпійські ігри, а тепер стане господаркою Паралімпіади-2024, пише 24 Канал.

До теми Паралімпійські ігри-2024: що варто знати про спортивні змагання в Парижі

Де дивитися

Паралімпійські ігри-2024 онлайн будуть показані в Україні у прямому ефірі. Офіційним мовником змагань є Суспільне. Компанія покаже паралімпійські змагання на чотирьох своїх платформах:

телеканал Суспільне Спорт

регіональні канали Суспільного

сайт Суспільне Спорт

ютуб-канал Суспільне Спорт

Всі трансляції є безкоштовними. Також деякі турніри будуть доступні на Радіо Промінь в аудіоформаті. Крім того, щодня Суспільне проводитиме інформаційно-аналітичні студії.

Читайте також Хто представить Україну на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі: повний список спортсменів

Загалом транслятор запропонує глядачам більше 100 годин прямого ефіру з Паралімпійських ігор. Відзначимо, що змагання у столиці Франції триватимуть з 28 серпня до 8 вересня.

На них буде розіграно 529 комплектів медалей у 22-х видах спорту. Україна відправила на Паралімпіаду 140 спортсменів, які змагатимуться у 22-х видах спорту. Найбільше представництво наша збірна має у плаванні (37) та легкій атлетиці (28).