Греческий ПАОК еще на год арендовал Томаша Кендзеру. Польскому защитнику снова не нашлось места в киевском клубе.

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Не определились с защитником

Динамо уже начало свою подготовку к следующему сезону, поскольку киевляне отправились на первый тренировочный сбор в Австрию, где крушит всех своих соперников на пути, некоторым забивая даже по 9 мячей. Однако не все футболисты, принадлежащие "бело-синим", понадобятся тренерскому штабу в следующей кампании. В частности, лишним оказался Томаш Кендзера, с которым Динамо все же не решилось полностью разорвать отношения.

Киевский коллектив отправил правого защитника еще в одну аренду, однако на этот раз на целый год. Поляк остался в Греции, в том же ПАОКе, где он провел последние полгода так же на правах аренды. Он отыграл за "двуглавых орлов севера" 10 матчей, в которых забил 1 гол. Следует напомнить, что греческий коллектив возглавляет сын главного тренера Динамо Разван Луческу. Однако отец румынского тренера останется во главе киевлян - еще не известно, поскольку на его место претендует сразу несколько тренеров, среди которых н оставщик юношеской команды "бело-синих", а также глава действующего чемпиона Польши.

Напомним. Кендзер перешел в Динамо в 2017-м году из польского Леха за 1,5 миллиона евро (в 2022-м защитник снова отправился в Лех на правах аренды из-за начала полномасштабной войны не территории Украины, которую развязала Россия). За "бело-чиних" Томаш провел 198 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 20 ассистов.

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