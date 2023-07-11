Молодежь столичного коллектива с особой осторожностью относится к личности Андрея Ярмоленко. Однако опытные футболисты успокаивают юношей.

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Долгожданное возвращение в Киев Андрея Ярмоленко вызвало все же определенный дискомфорт внутри Динамо. Дело в том, что молодые игроки бело-синих смущаются рядом с легендой клуба, поэтому это может вызвать определенные проблемы на поле, именно в плане взаимодействия команды.

Однако опытный игрок киевлян Александр Караваев, недавно продлил контракт с "бобрами", заверил юношей столичного клуба, что, несмотря на свой звездный статус, Ярмоленко остается обычным человеком, который не ставит себя выше других, а наоборот, Андрей всегда готов помочь нуждающимся, поделиться с молодежью своим опытом и в нужный момент поддержать партнеров по команде, уведя их за собой.

Все молодые игроки, которые сейчас есть у Динамо, должны понять, что Андрей – простой, добрый, честный и открытый человек. Все говорят – "звезда". Да, он – "звезда", возможно, легенда, но при этом остается человеком. Если нужна помощь – всегда поможет, если есть вопросы – всегда ответит, то есть никогда не оставит в беде. Уверен, что возвращение Андрея станет для них положительным импульсом, ведь на его примере они увидят, как нужно быть профессионалом и порядочным человеком. Он станет для них мотиватором по поводу того, к чему нужно стремиться, какие ставить цели, чтобы подняться на вершину, где играют такие футболисты, как Андрей Ярмоленко,

– сказал Караваев.

Напомним, что Андрей Ярмоленко недавно вернулся в Динамо в статусе свободного агента. За пределами Киева вингер успел поиграть в футболке немецкой Боруссии Дортмунд (6 голов), английского Вест Хэма (13 голов) и эмиратского Аль-Айна (12 голов). После камбэка в столичный коллектив Ярмоленко успел уже трижды отличиться в ворота соперника по футболке киевлян.