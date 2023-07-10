Динамо уничтожило словенский Триглав по счету 9:0. Андрей Ярмоленко продолжает записывать голы на свой счет, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Новичок УПЛ подписал африканского полузащитника из французского клуба

Думали только о голах

Киевский коллектив проводит тренировочный сбор в Австрии, где разные иностранные клубы помогают "бело-синим" подготовиться к сезону. В этот раз сыграть товарищеский матч вызвался словенский коллектив Триглав, о спарринге с которым "бобры" заранее не сообщали. Динамо в свою очередь не оставило шансов своему оппоненту на поле, разбив словенцев в пух и прах. Такая игра киевлян на собрании уже становится тенденцией.

Счет в игре открыл отличившийся в предыдущем матче Андрей Ярмоленко, забив свой дебютный гол по возвращении в Киев. Вингер удачно сыграл на добивании и расстрелял ворота после Триглава после удара Виталия Буяльского и серии рикошетов. А вскоре отличился и сам Буяльский, который обыгрался с недавно отошедшим от страшной травмы Николаем Шапаренко и завершил атаку ударом из пределов штрафной. Перед перерывом Ярмоленко уже оформил дубль, поскольку отправил мяч в сетку с линии вратарской после прострела с левого фланга. Казалось, что счет уже выглядит неприличным, однако словенцам стоило подождать финального свистка.

Во вторую половину встречи на газоне появилась динамовская молодежь, которая вообще игры не испортила, а наоборот сделала результат. В частности, юные киевляне довели счет во встрече до сокрушительного, превратив его в 9:0. Некоторые их молодые "бело-синие" решили последовать примеру Андрея Ярмоленко и также отличиться дублем и игре, в частности, таким подвигом отметились Самба Диалло и Назар Волошин. Свои фамилии в протокол также записали Богдан Леднев, который, скорее всего, покинет Динамо, а еще Александр Яцик.

Напомним. Матч с Триглавом стал для киевлян уже третьим подготовительным на австрийском собрании. Ранее "бобры" одержали победу над бухарестским Динамо (4:1), а также разобрались с Вольфсбергом со счетом 8:0.

Видеообзор матча Динамо – Триглав: