Вице-чемпион Украины пропустил первый гол уже на 15-й минуте поединка. Несогласованностью Волынца и Адамюка воспользовался форвард Панатинаикоса Шпорар. Однако дальнейший ход событий на поле стал сюрпризом для греческой команды, пишет 24 Канал.

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Сарапий вернул интригу в матче

Сначала индивидуальное мастерство продемонстрировал Артем Довбик, который на 24-й минуте поединка сравнял счет на табло. А дальше настал черед центрального защитника днепрян Эдуарда Сарапия.

В начале второго тайма Днепр-1 получил право на угловой. На подачу от флажка отозвался центрбек "спортклубовцев" Сарапий, головой вколотивший мяч в ворота соперника.

Видео гола Сарапия

Отметим, что победитель поединка сыграет в 3 раунде квалификации с французским Марселем. А неудачник попадет в отбор Лиги Европы, где встретится со Славией.