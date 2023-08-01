Подопечные Александра Кучера довольно быстро пропустили гол в ответном матче квалификации ЛЧ с Панатинаикосом. Ошибками голкипера Волынца и защитника Адамюка воспользовался форвард "зеленых" Шпорар. Однако "спортклубовцы" сумели восстановить паритет в матче, пишет 24 Канал.

Смотрите с нами Панатинаикос – Днепр-1: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Греки не удержали Довбика

На 24-й минуте поединка инициативу проявил лидер Днепра-1 Артем Довбык. Получив мяч, нападающий совершил индивидуальный проход и с острого угла пробил мимо голкипера Альберто Бриньоли. Защитники Панатинаикоса только наблюдали за действиями бомбардира.

Видео гола Довбика

Напомним, что первый матч ЛЧ завершился поражением днепрян со счетом 1:3. Тогда за украинскую команду отличился Владимир Танчик.

Отметим, что Артемом Довбиком активно интересуется испанская Жирона. По сообщению инсайдеров, трансфер форварда состоится сразу после матча с Панатинаикосом.