Віцечемпіон України пропустив перший гол вже на 15-й хвилині поєдинку. Неузгодженістю Волинця та Адамюка скористався форвард Панатінаїкоса Шпорар. Проте подальший перебіг подій на полі став сюрпризом для грецької команди, пише 24 Канал.

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Сарапій повернув інтригу в матчі

Спочатку індивідуальну майстерність продемонстрував Артем Довбик, який на 24-й хвилині поєдинку зрівняв рахунок на табло. А далі настала черга центрального захисника дніпрян Едуарда Сарапія.

На початку другого тайму Дніпро-1 отримав право на кутовий. На подачу від прапорця відгукнувся центрбек "спортклубівців" Сарапій, який головою вколотив м'яч у ворота суперника.

Відео голу Сарапія

Зазначимо, що переможець двобою зіграє у 3-му раунді кваліфікації з французьким Марселем. А невдаха потрапить у відбір Ліги Європи, де зустрінеться зі Славією.