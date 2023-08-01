Підопічні Олександра Кучера досить швидко пропустили гол в матчі-відповіді кваліфікації ЛЧ з Панатінаїкосом. Помилками голкіпера Волинця та захисника Адамюка скористався форвард "зелених" Шпорар. Проте "спортклубівці" зуміли відновити паритет в матчі, пише 24 Канал.
Дивіться з нами Панатінаїкос – Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Греки не втримали Довбика
На 24-й хвилині поєдинку ініціативу проявив лідер Дніпра-1 Артем Довбик. Отримавши м'яч, нападник здійснив індивідуальний прохід та з гострого кута пробив повз голкіпера Альберто Бріньйолі. Захисники Панатінаїкоса лише спостерігали за діями бомбардира.
Відео голу Довбика
Нагадаємо, що перший матч ЛЧ завершився поразкою дніпрян з рахунком 1:3. Тоді за українську команду відзначився Володимир Танчик.
Зазначимо, що Артемом Довбиком активно цікавиться іспанська Жирона. За повідомленням інсайдерів, трансфер форварда відбудеться одразу після матчу з Панатінаїкосом.