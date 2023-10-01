Швед не пожал руку россиянину на взвешивании: Валлин одолел Гасиева в битве за титул

Шведский боксер все же сумел удивить спортивный мир. Атлет дважды "унизил" своего оппонента.

Отто Валлин победил Мурат Гассиев. Ранее шведский боксер даже не пожал руку "завуалированному" россиянину, пишет 24 Канал.

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Довел дело до конца

Поединок между Отто Валлином (26-1, 14 KO) и Муратом Гасиевым (29-2, 22 КО) приковал к себе особый вес поклонников бокса. Накануне дуэли атлетов, выступающих в тяжелом весе, а именно на взвешивании, произошел довольно интересный эпизод. Дело в том, что когда Гассиев подал руку Валлину, тот решил просто улыбнуться и отказался ее давить. Россиянин, в свою очередь, сразу после невнимательного инцидента отвел глаза от будущего оппонента.

Боксерам оставалось все решить на ринге. Поединок между шведом и россиянином прошел на арене Regnum Carya Hotel в турецкой Анталии. На кону 12-раундового боя стоял региональный титул WBA в тяжелом весе. Валлину все же удалось победить "завуалированного" россиянина, выступающего под армянским флагом. Отто торжествовал благодаря раздельному решению судей: дважды 115-113 в пользу шведа и 117-111 в пользу россиянина.

Фото из поединка / инстаграмм Валлина

Выступления шведского боксера