Швед не пожал руку россиянину на взвешивании: Валлин одолел Гасиева в битве за титул
Шведский боксер все же сумел удивить спортивный мир. Атлет дважды "унизил" своего оппонента.
Отто Валлин победил Мурат Гассиев. Ранее шведский боксер даже не пожал руку "завуалированному" россиянину, пишет 24 Канал.
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Довел дело до конца
Поединок между Отто Валлином (26-1, 14 KO) и Муратом Гасиевым (29-2, 22 КО) приковал к себе особый вес поклонников бокса. Накануне дуэли атлетов, выступающих в тяжелом весе, а именно на взвешивании, произошел довольно интересный эпизод. Дело в том, что когда Гассиев подал руку Валлину, тот решил просто улыбнуться и отказался ее давить. Россиянин, в свою очередь, сразу после невнимательного инцидента отвел глаза от будущего оппонента.
Боксерам оставалось все решить на ринге. Поединок между шведом и россиянином прошел на арене Regnum Carya Hotel в турецкой Анталии. На кону 12-раундового боя стоял региональный титул WBA в тяжелом весе. Валлину все же удалось победить "завуалированного" россиянина, выступающего под армянским флагом. Отто торжествовал благодаря раздельному решению судей: дважды 115-113 в пользу шведа и 117-111 в пользу россиянина.
Фото из поединка / инстаграмм Валлина
Выступления шведского боксера
- Отто за свою карьеру провел 27 боев, в 25 из которых одержал победу, однажды поединок завершился вничью, а также Валлин однажды проиграл.
- Единственное поражение швед потерпел во встрече с Тайсоном Фьюри, на которого скоро уже ждет бой с Александром Усиком. Отто уступил высокомерному британцу по единодушному решению судей – 116-112, 117-111 и 118-110. Но вот бой с Валлином получился для Фьюри не таким простым, как зафиксировали судейские карты.
- Дело в том, что в 3 раунде Тайсон получил сильное рассечение над правым глазом после левого бокового Отто, а кровь начала заливать лицо британца. В 6 раунде судья даже приостановил бой для того, чтобы британцу прочистили рану.
- Швед, в свою очередь, питал надежды на то, чтобы воспользоваться шансом на выпавший ему победу и все время до конца боя пытался попасть в рассечение. Впрочем, Фьюри боксировал лучше и довел бой до победы.