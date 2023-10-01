Отто Валлін переміг Мурата Гассієва. Раніше шведський боксер навіть не потиснув руку "завуальованому" росіянину, пише 24 Канал.
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Довів справу до кінця
Поєдинок між Отто Валліном (26-1, 14 KO) та Муратом Гасієвим (29-2, 22 КО) прикував до себе окрему вагу пошановувачів боксу. Напередодні дуелі атлетів, котрі виступають у надважкій вазі, а саме на зважуванні, стався досить цікавий епізод. Річ у тім, що коли Гассієв подав руку Валліну, той вирішив просто усміхнутися та й відмовився її тиснути. Росіянин, у свою чергу, відразу після незважливого інциденту відвів очі від майбутнього опонента.
Боксерам залишалось все вирішити на ринзі. Поєдинок між шведом та росіянином відбувся на арені Regnum Carya Hotel у турецькій Анталії. На кону 12-раундового бою стояв регіональний титул WBA у надважкій вазі. Валліну все ж вдалось перемогти "завуальованого" росіянина, котрий виступає під вірменським прапором. Отто тріумфував завдяки роздільному рішенню суддів: двічі 115-113 на користь шведа і 117-111 на користь росіянина.
Кадри з поєдинку / інстаграм Валліна
Виступи шведського боксера
- Отто за свою кар'єру провів 27 боїв, у 25 з яких здобув перемогу, одного разу поєдинок завершився внічию, а також Валлін одного разу програв.
- Єдиної поразки швед зазнав у зустрічі з Тайсоном Ф'юрі, на якого скоро уже чекає бій з Олександром Усиком. Отто поступився пихатому британцеві за одностайним рішенням суддів – 116-112, 117-111 і 118-110. Та от бій з Валліном вийшов для Ф'юрі не таким простим, як зафіксували суддівські картки.
- Річ у тім, що у 3 раунді Тайсон отримав сильне розсічення над правим оком, після лівого бокового Отто, а кров почала заливати обличчя британця. У 6 раунді суддя навіть призупинив бій для того, аби британцеві прочистили рану.
- Швед, зі свого боку, плекав надії на те, аби скористатися шансом на перемогу, що йому випав, і увесь час до кінця бою намагався поцілити у розсічення. Втім, Ф'юрі боксував краще і довів бій до перемоги.