Отто Валлин победил Мурат Гассиев. Ранее шведский боксер даже не пожал руку "завуалированному" россиянину, пишет 24 Канал.
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Довел дело до конца
Поединок между Отто Валлином (26-1, 14 KO) и Муратом Гасиевым (29-2, 22 КО) приковал к себе особый вес поклонников бокса. Накануне дуэли атлетов, выступающих в тяжелом весе, а именно на взвешивании, произошел довольно интересный эпизод. Дело в том, что когда Гассиев подал руку Валлину, тот решил просто улыбнуться и отказался ее давить. Россиянин, в свою очередь, сразу после невнимательного инцидента отвел глаза от будущего оппонента.
Боксерам оставалось все решить на ринге. Поединок между шведом и россиянином прошел на арене Regnum Carya Hotel в турецкой Анталии. На кону 12-раундового боя стоял региональный титул WBA в тяжелом весе. Валлину все же удалось победить "завуалированного" россиянина, выступающего под армянским флагом. Отто торжествовал благодаря раздельному решению судей: дважды 115-113 в пользу шведа и 117-111 в пользу россиянина.
Фото из поединка / инстаграмм Валлина
Выступления шведского боксера
- Отто за свою карьеру провел 27 боев, в 25 из которых одержал победу, однажды поединок завершился вничью, а также Валлин однажды проиграл.
- Единственное поражение швед потерпел во встрече с Тайсоном Фьюри, на которого скоро уже ждет бой с Александром Усиком. Отто уступил высокомерному британцу по единодушному решению судей – 116-112, 117-111 и 118-110. Но вот бой с Валлином получился для Фьюри не таким простым, как зафиксировали судейские карты.
- Дело в том, что в 3 раунде Тайсон получил сильное рассечение над правым глазом после левого бокового Отто, а кровь начала заливать лицо британца. В 6 раунде судья даже приостановил бой для того, чтобы британцу прочистили рану.
- Швед, в свою очередь, питал надежды на то, чтобы воспользоваться шансом на выпавший ему победу и все время до конца боя пытался попасть в рассечение. Впрочем, Фьюри боксировал лучше и довел бой до победы.