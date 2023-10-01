Отто Валлин победил Мурат Гассиев. Ранее шведский боксер даже не пожал руку "завуалированному" россиянину, пишет 24 Канал.

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Довел дело до конца

Поединок между Отто Валлином (26-1, 14 KO) и Муратом Гасиевым (29-2, 22 КО) приковал к себе особый вес поклонников бокса. Накануне дуэли атлетов, выступающих в тяжелом весе, а именно на взвешивании, произошел довольно интересный эпизод. Дело в том, что когда Гассиев подал руку Валлину, тот решил просто улыбнуться и отказался ее давить. Россиянин, в свою очередь, сразу после невнимательного инцидента отвел глаза от будущего оппонента.

Боксерам оставалось все решить на ринге. Поединок между шведом и россиянином прошел на арене Regnum Carya Hotel в турецкой Анталии. На кону 12-раундового боя стоял региональный титул WBA в тяжелом весе. Валлину все же удалось победить "завуалированного" россиянина, выступающего под армянским флагом. Отто торжествовал благодаря раздельному решению судей: дважды 115-113 в пользу шведа и 117-111 в пользу россиянина.

Фото из поединка / инстаграмм Валлина

Выступления шведского боксера