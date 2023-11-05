Никогда такого не говорил: Луческу опроверг заявление о завершении тренерской карьеры
Источник:Fanatik.ro
Один из самых титулованных тренеров мира Мирча Луческу решил вернуться на родину. Несмотря на почтенный возраст, румынский специалист надеется продолжить заниматься любимым делом.
После поражения от донецкого Шахтера (0:1) Мирча Луческу объявил об отставке с должности главного тренера Динамо. Румын отдал 15 лет жизни работе с украинскими грандами.
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Журналисты все перепутали
На финальной пресс-конференции 78-летний тренер объявил о завершении карьеры. Однако позже Мистер опроверг это заявление. По словам Луческу, его не правильно поняли.
Откуда возникла история с завершением карьеры? Со стороны клуба я не знаю, как ее интерпретировали. Я никогда этого не говорил. Я ухожу только из команды,
– сообщил Луческу.
Румынским журналистам экс-тренер Динамо и Шахтера сообщил, что до сих пор находится в Украине, но в ближайшее время вернется на родину.
Я все еще здесь. Еще день или два, и я вернусь домой. Пока думаю, что мне делать. Поеду на дачу, поеду домой и посмотрю, как дела. На это время я чувствую себя хорошо физически. Здоровье мне позволяет работать,
– рассказал Луческу.
Где будет работать Мирча
- По информации румынских СМИ, Мирча Луческу может возглавить бухарестское Динамо. Это родной клуб Мистера, где он провел большую часть игровой карьеры. С 1985 по 1990 год специалист пять сезонов возглавлял "красных псов". Именно с этим клубом он завоевал свои первые тренерские трофеи: чемпионство Румынии (1989/90) и два Кубка Румынии (1985/96, 1989/90).
- В нынешнем чемпионате Румынии бухарестское Динамо находится на дне таблицы. В 14 матчах "бело-красные" набрали 10 очков. С прошлого сезона команду возглавляет 43-летний Овидиу Буркэ.