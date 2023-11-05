Никогда такого не говорил: Луческу опроверг заявление о завершении тренерской карьеры

Один из самых титулованных тренеров мира Мирча Луческу решил вернуться на родину. Несмотря на почтенный возраст, румынский специалист надеется продолжить заниматься любимым делом.

После поражения от донецкого Шахтера (0:1) Мирча Луческу объявил об отставке с должности главного тренера Динамо. Румын отдал 15 лет жизни работе с украинскими грандами.

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Журналисты все перепутали

На финальной пресс-конференции 78-летний тренер объявил о завершении карьеры. Однако позже Мистер опроверг это заявление. По словам Луческу, его не правильно поняли.

Откуда возникла история с завершением карьеры? Со стороны клуба я не знаю, как ее интерпретировали. Я никогда этого не говорил. Я ухожу только из команды,

– сообщил Луческу.

Румынским журналистам экс-тренер Динамо и Шахтера сообщил, что до сих пор находится в Украине, но в ближайшее время вернется на родину.

Я все еще здесь. Еще день или два, и я вернусь домой. Пока думаю, что мне делать. Поеду на дачу, поеду домой и посмотрю, как дела. На это время я чувствую себя хорошо физически. Здоровье мне позволяет работать,

– рассказал Луческу.

Где будет работать Мирча