Після поразки від донецького Шахтаря (0:1) Мірча Луческу оголосив про відставку з посади головного тренера Динамо. Румун віддав 15 років життя роботі з українськими грандами.

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Журналісти все переплутали

На фінальній пресконференції 78-річний тренер оголосив про завершення кар'єри. Проте пізніше Містер спростував цю заяву. За словами Луческу, його не вірно зрозуміли.

Звідки виникла історія із завершенням кар'єри? Зі сторони клубу, я не знаю, як її інтерпретували. Я ніколи цього не казав. Я йду тільки з команди,

– повідомив Луческу.

Румунським журналістам екстренер Динамо та Шахтаря повідомив, що досі знаходиться в Україні, але найближчим часом повернеться на батьківщину.

Я все ще тут. Ще день чи два, і я повернуся додому. Поки що думаю, що мені робити. Поїду на дачу, поїду додому та подивлюся, як там справи. На цей час я почуваюся добре фізично. Здоров'я мені дозволяє працювати,

– розповів Луческу.

Де працюватиме Мірча