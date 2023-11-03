Киевское Динамо в конкурентном матче уступило донецкому Шахтеру со счетом 0:1. После поединка наставник "бело-синих" Мирча Луческу объявил об отставке.

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Луческу: Спасибо Украине за 15 прекрасных лет

На послематчевой пресс-конференции 78-летний тренер пообщался с журналистами. Он поблагодарил обе украинские команды, которым отдал 15 лет карьеры. А также руководству клубов.

Не хочу говорить об игре. Хочу сказать, что 15 лет отдал футболу в Украине и решил окончить карьеру. Это моя последняя игра. Поблагодарил игроков Шахтера и Динамо. Надеюсь, частица меня осталась в Украине. Благодарен президенту Шахтера Ринату Ахметову и президенту Динамо Игорю Суркису. Хотелось закончить иначе, но всему приходит конец. И карьере игрока, и карьере тренера,

– заявил Луческу.

Мистер признался, что ему тяжело дались последние годы работы в Динамо. Все из-за войны, которую начала Россия. Кроме того, наставник взял вину за последние отрицательные результаты команды на себя.

"Мне было сложно пережить войну, эти минуты молчания... С годами становишься очень сентиментальным. Все время думаю о тех, кто погибает на фронте, мирное население. Это сложно совмещать с футболом. Спасибо Украине за 15 прекрасных лет. Всем мира и здоровья. И счастливого будущего.

С начала войны я был здесь, я не уезжал. Команда у нас молодая, и, возможно, мое давление было слишком большим. И я беру ответственность за последние результаты. Всем спасибо", – сказал Луческу.

Что касается самого матча, то румын в очередной раз отметил молодой возраст своих игроков. По его мнению, именно опыта не хватило "бело-синим" для успеха.

Если все-таки сказать о матче, то победила более опытная команда. Мы свои шансы не использовали. У Динамо будущее, у молодежи. Однако нужно много работать, чтобы добиться успеха. Уверен, что у будущее есть и у Динамо, и у Украины,

– рассказал Луческу.

Достижения Луческу в Украине