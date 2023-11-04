После отставки Мирчи Луческу исполняющим обязанности главного тренера киевского Динамо был назначен Александр Шовковский. Новоиспеченный наставник "бело-синих" обратился к болельщикам, написав пост в своем Фейсбуке.

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Шовковский отдал должное Луческу

"Друзья и поклонники футбола, многим из аас уже наверняка стало известно о том, что Мирча Луческу ушел в отставку с поста главного тренера Динамо и объявил о завершении своей карьеры. Он всегда был признанным специалистом и легендарным тренером, и я отдаю ему благодарность за все его достижения и вклад не только в украинский, но и в мировой футбол, но благодарю его за то, что он пригласил меня в свой тренерский штаб.

Сегодня мне выпала большая честь стать наставником пусть и с приставкой и.о. в роли главного тренера моей любимой команды. Также не могу не отметить, что это стало возможным благодаря доверию и поддержке президента клуба Игоря Суркиса. Я прекрасно понимаю, что это большая ответственность, которую я беру на себя с большим уважением.

Благодарю вас всех за вашу поддержку и веру в меня. Только Киев – только победа!” – написал Шовковский.

Отметим, что Шовковский уже подменял Луческу в конце сезона 2022/2023, когда румынский тренер находился в больнице. В штабе легендарного вратаря киевлян будут работать Эмиль Карас, Олег Гусев и Михаил Михайлов.

Интересно. В статусе игрока Александр Шовковский провел за Динамо 653 матча, что является абсолютным рекордом в истории клуба.