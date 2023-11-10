Неопределенность в Заре: Бартулович подтвердил отставку Кривенцова, о которой клуб еще не известил
Источник:Sport.ua
В воскресенье, 12 ноября, луганская Заря сыграет поединок чемпионата Украины против ЛНЗ. Подготовкой к матчу будет заниматься Младен Бартулович.
Болезненное поражение Зари в матче Лиги конференций от Маккаби Тель-Авив (1:3) привела к изменениям в тренерском штабе луганчан. По сообщению СМИ, команду покинул Валерий Кривенцов.
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Вторая тренерская отставка за сезон
В настоящее время клуб еще не подтвердил уход Кривенцова. Однако уже известно, кто будет готовить команду к ближайшему поединку.
Уже во второй раз в этом сезоне Зорю временно подхватит Младен Бартулович. Хорват подтвердил, что за подготовку к матчу с ЛНЗ отвечает именно он.
Знаю, что я буду отвечать за подготовку только к поединку с черкасчанами. Поскольку после смен на тренерском мостике прошло еще очень мало времени, поэтому и конкретики, которая будет после поединка с ЛНЗ, нет. По этой же причине пока не могу сказать, кто будет помогать мне в воскресном поединке. Возможно, какая-то информация на этот счет появится завтра. Команда уже прибыла во Львов и в субботу проведет тренировки,
– сказал Бартулович.
Так что пока неизвестно, возглавит ли Бартулович Зорю до конца зимней части чемпионата.
- Напомним, что в чемпионате УПЛ "мужики" крепко закрепились в нижней части таблицы. В 11 матчах Заря набрала 10 очков и занимает 13 место.
- В Лиге конференций украинская команда завоевала 4 очка в 4 турах и разместилась на третьей строчке квартета В.