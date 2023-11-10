Подопечные Валерия Кривенцова трижды пропустили в первом тайме, хотя тоже не отсиживались в обороне и создали опасные моменты у ворот соперника. Однако не смогли их реализовать. Первый тайм закончился разгромным 0:3 в пользу Маккаби.

Подробнее об игре Матч имени голкипера Маккаби: Заря потерпела "домашнее" поражение в Лиге конференций – видео

Кривенцов: Даже проигрывая 0:3 нашли у себя силы, создавали моменты

Во втором тайме Заря быстро отквитала один гол, но судья отменил его из-за офсайда. На 74-й минуте мяч уже по всем футбольным правилам побывал во владениях израильского клуба. Голом отличился Алефиренко. На этом Заря не остановилась и продолжала давить на ворота соперника, но в тот вечер фарт поймал голкипер команды из Тель-Авив Москера, который тащил все, что летело в рамку его владений.

До финального свистка луганскому коллективу больше не удалось забить, как и Маккаби. В итоге – 1:3, "домашнее" поражение Зари, опустившее его на третье место в группе "В". Израильтяне теперь уже опережают украинский клуб на 2 балла – 6 против 4 у команды Кривенцова.

После поединка главный тренер Зори Валерий Кривенцов прокомментировал номинально "домашнее" поражение своей команды. Наставник отметил, что болельщики увидели интересную и атакующую игру от обоих коллективов. Матч был наполнен голевыми моментами, которые лучше реализовал соперник Зари. Зато луганчане забили всего один гол.

Наставник Зари нашел причину поражения.

У нас очень молодой состав, поэтому недостаточно опыта для выступлений в таких соревнованиях. Но ребята молодцы, они показали, что могут играть смело и не опустили руки. Даже проигрывая 0:3 обрели у себя силы, создавали моменты. Забили мяч, который затем отменяла система ВАР. Забили снова, были еще шансы. Команда отдала все свои силы на поле, на которые сейчас способна,

– сказал Кривенцов.

Тренер луганского клуба заверил, что в команде знают недостатки. Ведь очень много голов команда пропускает из зоны центрбеков. Хотя футболисты ежедневно работают над этим аспектом, но с матча в матч все равно повторяют эти ошибки.

Кривенцов не стал конкретно называть имена футболистов, которые в будущем могли бы поиграть еще на более высоком уровне.

"Очень сложно говорить это, потому что молодые ребята. Многое зависит от их амбиций и характера. Им нужно работать. Но талантливые, безусловно, есть в нашей команде", – ответил главный тренер "мужиков".