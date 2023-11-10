Болезненное поражение Зари в матче Лиги конференций от Маккаби Тель-Авив (1:3) привела к изменениям в тренерском штабе луганчан. По сообщению СМИ, команду покинул Валерий Кривенцов.

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Вторая тренерская отставка за сезон

В настоящее время клуб еще не подтвердил уход Кривенцова. Однако уже известно, кто будет готовить команду к ближайшему поединку.

Уже во второй раз в этом сезоне Зорю временно подхватит Младен Бартулович. Хорват подтвердил, что за подготовку к матчу с ЛНЗ отвечает именно он.

Знаю, что я буду отвечать за подготовку только к поединку с черкасчанами. Поскольку после смен на тренерском мостике прошло еще очень мало времени, поэтому и конкретики, которая будет после поединка с ЛНЗ, нет. По этой же причине пока не могу сказать, кто будет помогать мне в воскресном поединке. Возможно, какая-то информация на этот счет появится завтра. Команда уже прибыла во Львов и в субботу проведет тренировки,

– сказал Бартулович.

Так что пока неизвестно, возглавит ли Бартулович Зорю до конца зимней части чемпионата.