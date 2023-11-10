Могла Заря забивать второй раз, точнее она это и сделала. Но судья отменил гол, который мог изменить ход поединка в пользу украинского клуба из-за офсайда.

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Очередная тренерская отставка в Заре

Это поражение опустило Зорю третье место в группе "В". "Мужики" пропустили мимо Маккаби, которое теперь опережает украинцев на 2 балла.

После поединка появилась неожиданная информация от источника "ТаТоТаке" об отставке главного тренера Валерия Кривенцова из Зари. Вроде бы это поражение в Лиге конференций стало последним матчем для этого наставника во главе "мужиков".

К следующему матчу УПЛ против черкасского ЛНС команду будет готовить входящий в тренерский штаб Кривенцова Младен Бартулович. Ожидается, что бывший футболист будет исполнять обязанности главного тренера как минимум до конца первого круга украинского первенства сезона-2023/2024.

К слову. Матч УПЛ Заря – ЛНЗ состоится 12 ноября в 14:00.

Официальные источники луганского клуба пока молчат и никак не комментируют такую информацию об отставке.



Напомним, что Кривенцов возглавил Зорю 9 сентября 2023 года, а команда под его руководством провела 11 поединков, в которых одержала 3 победы при 5 поражениях. Еще 3 матча сводились в мировую.

"Мужики" после 11-ти сыгранных матчей занимают лишь 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 баллов. Луганский коллектив проходит в зоне встреч плей-офф на вылет в Первую лигу Украины.