Это худший министр молодежи и спорта, – олимпийская чемпионка Захарова уничтожила работу Гутцайта

В четверг 9 ноября Верховная Рада проголосовала за отставку Вадима Гутцайта с должности министра молодежи и спорта Украины. В прошлом успешная спортсменка Стелла Захарова прокомментировала работу Гутцайта на этом руководящем посту.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике подвергла критике работу Вадима Гутцайта. По мнению Стеллы Захаровой, Вадим уже бывший министр молодежи и спорта нашей страны делал много обещаний, которые оставались на уровне слов, но не воплощались в определенные действия.

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Захарова: Когда что-то получается, Гутцайт хвалит себя, а когда случаются провалы – обвиняет других

Захарова смело назвала Гутцайта худшим министром молодежи и спорта во времена независимой Украины. Бывшая спортивная гимнастка заявила, что опцией Вадима Марковича являлось объединение украинского спорта в сложных для нашей страны условиях. Во всех федерациях всегда возникали определенные недоразумения и скандалы. Гутцайт же способствовал этому, хотя был министром с марта 2020-го.

Мое мнение, что за последнее время не было сделано того, чего хотелось бы. К величайшему сожалению, министр не выполнил свои обещания. Я долгое время нахожусь в спорте и могу сказать, что Гутцайт – это худший министр молодежи и спорта, который был в истории независимой Украины,

– заявила олимпийская чемпионка.

По словам Захаровой, до Олимпийских игр в Париж остался всего один год, но она не может сказать, что было что-то сделано для развития Украинской федерации гимнастики.

Я даже не могу вспомнить, что у него получилось. Когда что-то получается, Гутцайт хвалит себя, а когда случаются провалы – обвиняет других. Министр должен уметь брать на себя ответственность, потому что лично ему доверили орган управления. Надо уметь признавать ошибки,

– добавила Стелла Захарова.

Напомним, что после отставки Гутцайта временно исполнять обязанности министра молодежи и спорта Украины будет его заместитель Матвей Бедный.

Правда, без работы Гутцайт не останется. Теперь Вадим Маркович сконцентрирует свое внимание исключительно на должности президента Национального олимпийского комитета Украины, которую он возглавил в ноябре 2022 года. Тогда его главным конкурентом был Жан Беленюк, но звездный борец проиграл бывшему фехтовальщику.