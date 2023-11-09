На заседании Кабинета Министров Украины 9 ноября было принято распоряжение о том, кто будет временным исполняющим обязанности министра молодежи и спорта после отставки Гутцайта.

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В правительстве решили временно возложить эти обязанности на Матвея Бидного. Сейчас он также заместитель министра молод и спорта.

Напомним, 7 ноября в Верховной Раде заявили, что планируют рассмотреть вопрос освобождения с должности министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта. Однако он решил сам покинуть министерское кресло, и 8 ноября написал заявление об уходе. Свое решение он обосновал тем, что он хочет сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете.

Во время заседания парламента 9 ноября, 243 народных депутата проголосовали за увольнение Гутцайта.