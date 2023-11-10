Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике подвергла критике работу Вадима Гутцайта. По мнению Стеллы Захаровой, Вадим уже бывший министр молодежи и спорта нашей страны делал много обещаний, которые оставались на уровне слов, но не воплощались в определенные действия.

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Захарова: Когда что-то получается, Гутцайт хвалит себя, а когда случаются провалы – обвиняет других

Захарова смело назвала Гутцайта худшим министром молодежи и спорта во времена независимой Украины. Бывшая спортивная гимнастка заявила, что опцией Вадима Марковича являлось объединение украинского спорта в сложных для нашей страны условиях. Во всех федерациях всегда возникали определенные недоразумения и скандалы. Гутцайт же способствовал этому, хотя был министром с марта 2020-го.

Мое мнение, что за последнее время не было сделано того, чего хотелось бы. К величайшему сожалению, министр не выполнил свои обещания. Я долгое время нахожусь в спорте и могу сказать, что Гутцайт – это худший министр молодежи и спорта, который был в истории независимой Украины,

– заявила олимпийская чемпионка.

По словам Захаровой, до Олимпийских игр в Париж остался всего один год, но она не может сказать, что было что-то сделано для развития Украинской федерации гимнастики.

Я даже не могу вспомнить, что у него получилось. Когда что-то получается, Гутцайт хвалит себя, а когда случаются провалы – обвиняет других. Министр должен уметь брать на себя ответственность, потому что лично ему доверили орган управления. Надо уметь признавать ошибки,

– добавила Стелла Захарова.

Напомним, что после отставки Гутцайта временно исполнять обязанности министра молодежи и спорта Украины будет его заместитель Матвей Бедный.

Правда, без работы Гутцайт не останется. Теперь Вадим Маркович сконцентрирует свое внимание исключительно на должности президента Национального олимпийского комитета Украины, которую он возглавил в ноябре 2022 года. Тогда его главным конкурентом был Жан Беленюк, но звездный борец проиграл бывшему фехтовальщику.