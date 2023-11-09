Парламент уволил министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта. За соответствующее решение проголосовали 243 народных депутата. Только три депутата проголосовали против этого решения.

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Перед голосованием Гутцайт лично пришел на заседание Верховной Рады, где выступил перед депутатами. По его словам, он впервые выступает в Раде за четыре года.

Информация о том, что Гутцайта могут уволить с должности появилась после заявления руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии 7 ноября. Однако уже 8 ноября Гутцайт сам подал заявление на увольнение с министерской должности.

Как Гутцайт впоследствии объяснил свое решение, он решил сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете, где был избран еще в ноябре 2022 года президентом. Хотя еще во время выборов в НОК пообещал, что он не будет совмещать две должности в случае победы и сосредоточится именно на работе в Национальном олимпийском комитете. Но между победой в НОК и отставкой с должности министра прошел почти год.