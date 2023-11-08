Ожидаем голосование в парламенте: Беленюк прокомментировал отставку Гутцайта
Источник:телеграмм-канал Жанна Беленюка
Комитет по вопросам молодежи и спорта рассмотрел заявление Вадима Гутцайта об отставке с должности министра молодежи и спорта Украины. Об этом сообщил борец и депутат Жан Беленюк.
Глава министерства молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт покидает свой пост. Соответствующая заявление об отставке министра поступила в Верховную Раду.
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Комитет рекомендовал Раде определиться по Гутцайту
Согласно процедуре, свое заключение об отставке министра должен сделать профильный комитет Верховной Рады. Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк рассказал подробности заседания, на котором было рассмотрено заявление Гутцайта.
"Решением Комитета рекомендовали Верховной Раде Украины определяться относительно заявления Министра молодежи и спорта Украины Гутцайта Вадима Марковича об отставке путем голосования на пленарном заседании Верховной Рады Украины.
В ближайшее время ожидаем голосование в парламенте", – написал Беленюк в своем телеграмм-канале.
Что известно об отставке Гутцайта
- Напомним, что 7 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал увольнение одного из министров правительства.
- В тот же день нардеп из партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что это будет Вадим Гутцайт.
- Вадим Маркович не стал ждать представления и сам написал заявление об отставке. Свое решение он пояснил тем, что намерен "сосредоточиться на работе в НОК".
- Отметим, что в должности министра спорта Гутцайт находится с марта 2020 года. В ноябре 2022 года его избрали президентом НОК Украины, где ему на выборах конкуренцию составил Жан Беленюк
- Летом 2023 года на Комитете молодежи и спорта рассматривали вопрос об отставке Гутцайта, но депутаты Кожемякин, Суркис и Мазураш проголосовали против.
- Ожидается, что министерство возглавит Антон Никулин – мастер спорта и заслуженный тренер Украины по карате.