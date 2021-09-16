Отпраздновал победу: тренер Легии на пресс-конференции открыл две бутылки пива – видео
16 сентября 2021 , 11:56Читати новину українською
Источник:твиттер Легии
Московский Спартак в рамках поединка 1-го тура группового этапа Лиги Европы потерпел очередное фиаско, проиграв Легии в родных стенах (0:1).
Наставник варшавской команды Чеслав Михневич оригинально отметил выигрыш матча Лиги Европы в Москве. Тренер, не откладывая в долгий ящик, решил отпраздновать это событие прямо на пресс-конференции сразу после финального свистка.
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Спартак – Легия: коротко о матче
- Спартак всю игру владел преимуществом и в четыре раза чаще соперника пробивал по воротам. Но реализовать хотя бы один гол московская команда так и не сумела.
- Украинский полузащитник Легии Игорь Харатин вышел на поле в стартовом составе, а на 59-й минуте вместо него вышел Лирим Кастрати.
- Именно Кастрати в результате сыграл ключевую роль в матче. На второй компенсированной минуте Эрнест Мучи сделал невероятный рейд по левому флангу и прострелил на дальнюю штангу, где хавбеку сборной Косово оставалось только забить в пустые ворота.