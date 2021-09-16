Наставник варшавської команди Чеслав Міхневич оригінально відзначив виграш матчу Ліги Європи в Москві. Тренер, не відкладаючи в довгий ящик, вирішив відсвяткувати цю подію прямо на прес-конференції відразу після фінального свистка.

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