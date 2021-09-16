Наставник варшавської команди Чеслав Міхневич оригінально відзначив виграш матчу Ліги Європи в Москві. Тренер, не відкладаючи в довгий ящик, вирішив відсвяткувати цю подію прямо на прес-конференції відразу після фінального свистка.
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Спартак – Легія: коротко про матч
- Спартак всю гру володів перевагою і в чотири рази частіше за суперника пробивав по воротах. Але реалізувати хоча б один московська команда так і не зуміла.
- Український півзахисник Легії Ігор Харатін вийшов на поле в стартовому складі, а на 59-й хвилині замість нього вийшов Лірім Кастраті.
- Саме Кастраті в результаті зіграв ключову роль у матчі. На другій компенсованій хвилині Ернест Мучі зробив неймовірний рейд по лівому флангу і прострілив на дальню штангу, де хавбеку збірної Косово залишалося лише забити в порожні ворота.