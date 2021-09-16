Шериф под руководством Юрия Вернидуба дома одолел донецкий Шахтер со счетом 2:0. Таким образом, украинский тренер получил свою первую победу в групповом этапе Лиги чемпионов.
К слову Шахтер сенсационно всухую проиграл Шерифу в матче Лиги чемпионов: видео
Ранее это удавалось только Олегу Протасову. Олимпиакос под его руководством в сезоне 2003/04 разгромил дома Галатасарай (3:0). Тогда греческая команда всего набрала 4 очка в группе.
Шериф – Шахтер: коротко
- Встреча в Тирасполе завершилась сенсационной поражением "горняков" со счетом 2:0.
- Форвард "Шерифа" Адама Траоре сначала пробил неудачно в дебюте встречи, но на 15-й минуте он метко завершил контратаку своей команды и попал в правый от Пятова угол ворот.
- На 62-й минуте Момо Янсане удвоил преимущество "Шерифа", забив головой гол. Это был первый удар в отверстие от молдавской команды во втором тайме.
- После этого "Шахтер" так и не смог переломить ход игры и ответить своими голами. Единственный момент получил Алан Патрик, но он не реализовал выход один на один с вратарем.