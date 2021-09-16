Наставник варшавской команды Чеслав Михневич оригинально отметил выигрыш матча Лиги Европы в Москве. Тренер, не откладывая в долгий ящик, решил отпраздновать это событие прямо на пресс-конференции сразу после финального свистка.

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