Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Манкунианцев ждет двухматчевое противостояние с Боруссией из Менхенгладбаха.

Зинченко в эфире ТК "Футбол" заявил о желании отомстить за донецкий Шахтер, который вылетел из группового этапа ЛЧ, дважды уступив именно Боруссии.

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Когда нам попалась Боруссия М, первое о чем я подумал, что нам нужно отомстить за наших друзей по Лиге чемпионов – Шахтер. Думаю, украинским болельщикам не стоит ничего говорить об этой команде, ведь и так все известно. Немецкая команда обладает хорошими футболистами. К тому же любая немецкая команда всегда дисциплинированно играет.

"На такой стадии Лиги чемпионов всегда будет тяжело. Не могу сказать, что жребий легкий. Боруссия дала знать о себе всей Европе", – сказал Зинченко.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Боруссия (М) – Манчестер Сити

Лацио – Бавария

Атлетико – Челси

РБ Лейпциг – Ливерпуль

Порту – Ювентус

Барселона – ПСЖ

Севилья – Боруссия (Д)

Аталанта – Реал

Когда состоятся матчи? Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля. Ответные матчи состоятся 9, 10, 16 и 17 марта.