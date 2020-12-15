Отомстить за Шахтер: Зинченко назвал планы Мансити в 1/8 финала Лиги чемпионов
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Манкунианцев ждет двухматчевое противостояние с Боруссией из Менхенгладбаха.
Зинченко в эфире ТК "Футбол" заявил о желании отомстить за донецкий Шахтер, который вылетел из группового этапа ЛЧ, дважды уступив именно Боруссии.
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Когда нам попалась Боруссия М, первое о чем я подумал, что нам нужно отомстить за наших друзей по Лиге чемпионов – Шахтер. Думаю, украинским болельщикам не стоит ничего говорить об этой команде, ведь и так все известно. Немецкая команда обладает хорошими футболистами. К тому же любая немецкая команда всегда дисциплинированно играет.
"На такой стадии Лиги чемпионов всегда будет тяжело. Не могу сказать, что жребий легкий. Боруссия дала знать о себе всей Европе", – сказал Зинченко.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
- Боруссия (М) – Манчестер Сити
- Лацио – Бавария
- Атлетико – Челси
- РБ Лейпциг – Ливерпуль
- Порту – Ювентус
- Барселона – ПСЖ
- Севилья – Боруссия (Д)
- Аталанта – Реал
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