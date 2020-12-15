Обидчик Шахтера и пята Гризманна: названо претендентов на лучший гол Лиги чемпионов
УЕФА подводит итоги группового этапа Лиги чемпионов. Названы претенденты на звание лучшего гола.
В список попали те гол, которые признавались лучшими после каждого тура. Видео опубликовал твиттер-аккаунт организации.
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За награду ведут борьбу – Модрич (гл Шахтеру), Киммих (гл Локомотива), Сулейманов (гл Севильи), Фернандеш (гл Истанбул), Гризманн (гл Ференцварошу) и Неймар (гл Истанбул).
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
- Боруссия (М) – Манчестер Сити
- Лацио – Бавария
- Атлетико – Челси
- СБ Лейпциг – Ливерпуль
- Порту – Ювентус
- Барселона – ПСЖ
- Севилья – Боруссия (Д)
- Аталанта – Реал
Сеяные команды матчи-ответы будут проводить дома.
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля. Матчи-ответы состоятся 9, 10, 16 и 17 марта.
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