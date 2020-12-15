УЕФА подводит итоги группового этапа Лиги чемпионов. Названы претенденты на звание лучшего гола.

В список попали те гол, которые признавались лучшими после каждого тура. Видео опубликовал твиттер-аккаунт организации.

Смотрите также Соперники Динамо и Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы

За награду ведут борьбу – Модрич (гл Шахтеру), Киммих (гл Локомотива), Сулейманов (гл Севильи), Фернандеш (гл Истанбул), Гризманн (гл Ференцварошу) и Неймар (гл Истанбул).

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Боруссия (М) – Манчестер Сити

Лацио – Бавария

Атлетико – Челси

СБ Лейпциг – Ливерпуль

Порту – Ювентус

Барселона – ПСЖ

Севилья – Боруссия (Д)

Аталанта – Реал

Сеяные команды матчи-ответы будут проводить дома.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля. Матчи-ответы состоятся 9, 10, 16 и 17 марта.