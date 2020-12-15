Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Манкуніанців чекає двоматчеве протистояння з Боруссією з Менхенгладбаха.

Зінченко в ефірі ТК "Футбол" заявив про бажання помститися за донецький Шахтар, який вилетів з групового етапу ЛЧ, двічі поступившись саме Боруссії.

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Коли нам попалася Боруссія М, перше про що я подумав, що нам потрібно помститися за наших друзів по Лізі чемпіонів – Шахтар. Думаю, українським уболівальникам не варто нічого говорити про цю команду, адже і так все відомо. Німецька команда володіє хорошими футболістами. До того ж будь-яка німецька команда завжди дисципліновано грає.

"На такій стадії Ліги чемпіонів завжди буде важко. Не можу сказати, що жереб легкий. Боруссія дала знати про себе всій Європі", – сказав Зінченко.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Боруссія (М) – Манчестер Сіті

Лаціо – Баварія

Атлетіко – Челсі

РБ Лейпциг – Ліверпуль

Порту – Ювентус

Барселона – ПСЖ

Севілья – Боруссія (Д)

Аталанта – Реал

Коли відбудуться матчі? Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановані на 16, 17, 23 та 24 лютого. Матчі-відповіді відбудуться 9, 10, 16 та 17 березня.