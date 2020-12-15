Помститися за Шахтар: Зінченко назвав плани МанСіті в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Манкуніанців чекає двоматчеве протистояння з Боруссією з Менхенгладбаха.
Зінченко в ефірі ТК "Футбол" заявив про бажання помститися за донецький Шахтар, який вилетів з групового етапу ЛЧ, двічі поступившись саме Боруссії.
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Коли нам попалася Боруссія М, перше про що я подумав, що нам потрібно помститися за наших друзів по Лізі чемпіонів – Шахтар. Думаю, українським уболівальникам не варто нічого говорити про цю команду, адже і так все відомо. Німецька команда володіє хорошими футболістами. До того ж будь-яка німецька команда завжди дисципліновано грає.
"На такій стадії Ліги чемпіонів завжди буде важко. Не можу сказати, що жереб легкий. Боруссія дала знати про себе всій Європі", – сказав Зінченко.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
- Боруссія (М) – Манчестер Сіті
- Лаціо – Баварія
- Атлетіко – Челсі
- РБ Лейпциг – Ліверпуль
- Порту – Ювентус
- Барселона – ПСЖ
- Севілья – Боруссія (Д)
- Аталанта – Реал
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