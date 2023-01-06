Могут "проглотить" нарушения: отношения Роналду и Джорджины вне закона в Саудовской Аравии

Звездная пара футболиста Криштиану Роналду и модели Джорджины Родригес сложилась в 2016 году. Однако пара до сих пор не женилась из-за разных версий в СМИ.

Одна из версии наиболее интересна. Пара не женится из-за запрета матери Криштиану Роналду. Женщина считает, что Джорджина Родригес живет с ее сыном только ради денег, репутации и против официального бракосочетания пары. Хотя сам футболист уже давно сделал предложение руки и сердца любимому.

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Сложные отношения Роналду и Джорджины

Напомним, что модель родила футболисту уже две дочери.

В СМИ появилась шокирующая информация – пара может разойтись. Все из-за утраченного новорожденного ребенка. В октябре влюбленные объявили, что ждут рождения близнецов. Со временем пара сообщила, что это будет мальчик и девочка, но при родах выжила только девочка Белла Эсмеральда.

А футболист и модель держат только рекламные и спонсорские контракты. Разрыв отношений окажет негативное влияние на обе стороны.

В настоящее время пара воспитывает пятерых детей.

Первые проблемы в Саудовской Аравии

1 января 2023 года Роналду стал игроком Аль-Насра и вместе с семьей переехал жить в Саудовскую Аравию. Португалец подписал 2-летний контракт до конца июня 2025 года. Однако семья футболиста столкнулась с первыми проблемами.

Власти Саудовской Аравии не разрешают вместе жить парам, которые холостяки. Однако иностранцы очень часто не соблюдают такие правила, исключением не стал звездный нападающий. Что касается Роналду, то местная политика должна пропустить этот момент сквозь глаза ради внимания и репутации после перехода португальца.

В ближайшее время Джорджина должна решить все незакрытые вопросы с визой. Она может находиться в Саудовской Аравии в течение 90 дней, если получит туристическую визу или согласится с той, которую ей сделает футбольный клуб.