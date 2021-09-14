Петраков зажег в прямом эфире

Наставник сборной Украины Александр Петраков стал гостем программы "Великий футбол", которая вышла вечером 12 сентября в прямом эфире. Тренер "сине-желтых" раскрыл детали ситуации с Русланом Малиновским и раскритиковал некоторых игроков.

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Наставник сборной рассказал о ситуации с Русланом Малиновским. По словам тренера, Руслан обиделся на него за то, что не попал в основной состав на матчи против Казахстана и Франции. От участия в товарищеской игре с Чехией Малиновский якобы отказался.

Также в прямом эфире Петраков вместе с экспертами делал разбор товарищеского матча против Чехии. Досталось дебютантам Александру Сироте и Владиславу Кочергину. "Динамовец" Сирота "получил" за момент на старте поединка, в котором Чехия едва не отметилась голом.

Свитолина поднялась в топ-4 рейтинга WTA

После окончания US Open был обновлен рейтинг в женском теннисе. Произошли изменения в первой десятке, а также невероятный скачок сделала победительница турнира.

В 2020 году US Open выиграла японка Наоми Осака. В 2021 году она не сумела защитить свой титул, проиграв уже в третьем круге Лейли Фернандес, которая в итоге дошла до финала. Именно благодаря этому украинка Элина Свитолина смогла обойти соперницу в рейтинге WTA. Украинка дошла до четвертьфинала, и набранные очки помогли ей подняться на четвертое место. Лидирует и в дальнейшем Эшли Барти.

Насчет Лейлы Фернандес, то 19-летняя канадка сумела подняться на 45 мест в рейтинге. Она теперь на 28-й позиции.

Еще больший рывок вверх сделала победительница US Open – 18-летняя британка Эмма Радукану. Победа позволила ей подняться сразу на 127 мест вверх и занять 23-ю позицию.

Верес одержал третью подряд победу в УПЛ

В понедельник, 13 сентября, состоялся заключительный поединок 7 тура украинской Премьер-лиги, в котором соревновались ровненский Верес и ПФК Львов. Матч в Луцке завершился победой хозяев поля.

Сразу после перерыва ровняне вышли вперед. Кучеров в полукруге штрафной получил скидку головой от Евгения Пасича с правого фланга штрафной, после чего пробил в дальний верхний угол.

В итоге, единственный гол помог Вересу вырвать третью победу в нынешнем розыгрыше УПЛ. Теперь команда Юрия Вирта занимает 8 место, а Львов идет последним.

Конор МакГрегор и рэпер MGK устроили драку

Ирландский боец ​​Конор МакГрегор продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в бою с Дастином Порье. Конор до сих пор не может драться, потому удовлетворяется посещением церемоний со знаменитостями шоу-бизнеса.

Ирландец подошел к популярному американскому рэперу Колсону Бейкеру, который более известен как Machine Gun Kelly (MGK). Наверное, Конор хотел сделать совместное фото.

МакГрегор получил отказ, что бывает со звездным бойцом крайне редко. Рэпер спровоцировал стычку, ведь оттолкнул бойца на красной дорожке.

Конор уронил палку и разлил свой напиток. Впоследствии МакГрегор бросил стакан с напитком в направлении рэпера. Охрана попыталась устранить конфликт, но Конор нанес удар одному из представителей службы безопасности.