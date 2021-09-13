МакГрегор попал в скандал с рэпером

Экс-чемпион UFC в двух весовых МакгГегор посетил церемонию вручения премии MTV Video Music Awards, которая состоялась в Бруклине (США). Боец стал участником драки.

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Ирландец подошел к популярному американскому рэперу Колсону Бейкеру, который более известный как Machine Gun Kelly (MGK). Видимо, Конор хотел сделать совместное фото.

МакГрегор получил отказ, что бывает со звездным бойцом крайне редко. Рэпер спровоцировал схватку, ведь оттолкнул бойца на красной дорожке.

Конор уронил палку и разлил свой напиток. Впоследствии МакГрегор бросил стакан с напитком в направлении рэпера.

Охрана попыталась устранить конфликт, но Конор нанес удар одному из представителей службы безопасности.

"Ничего не случилось. Я понятия не имею, сам только подошел. Я даже не знаю этого парня, это просто слухи. Со мной ничего не случилось, я бьюсь только с настоящими бойцами, с людьми, умеющими драться.

Я не дерусь с маленькими белыми рэперами Ванилла Айс. Я ничего не знаю об этом парне, кроме того, что он пришел с Меган Фокс", – сказал МакГрегор журналистам.