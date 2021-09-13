Верес – Львов 1:0

Гол: Кучеров, 53

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Завершить очередной тур национального первенства, который получается достаточно результативным, предоставлено право командам, которые на данный момент находятся в противоположных моральных кондициях. Коллектив Юрия Вирта довольно сложно остановить после того, как он прошел через горнило испытаний нашим футбольным бомондом на старте сезона. Прекрасно знает об этом "Десна", получившая в свои ворота сразу четыре мяча (0:4) перед международной паузой. Рисковал узнать об этом и коллектив Олега Дулуба.

Первый тайм выдался безголевым, но интересным. Верес больше владел мячом, но атаки были острее у Львова. Впрочем, моменты Пасича тоже были хороши. Верес при переходе в позиционную атаку терялся и Львов своей контригрой заставлял хозяев ошибаться.

Сразу после перерыва ровняне вышли вперед. Кучеров в полукруге штрафной получил скидку головой от Евгения Пасича с правого фланга штрафной, после чего пробил в дальний верхний угол.

В итоге единственный гол помог Вересу вырвать третью победу в нынешнем розыгрыше УПЛ. Теперь команда Юрия Вирта занимает 8 строчку, а Львов идет последним.

Верес – Львов видеообзор