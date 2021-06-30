Отец Ломаченко будет готовить Усика к бою с Джошуа
30 июня 2021 , 22:05Читати новину українською
Источник:Sky Sports
Украинский тяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) 25 сентября в Лондоне должен провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Промоутер Василия Ломаченко из Top Rank Боб Арум заявил, что к бою с Джошуа Усика будет готовить Анатолий Ломаченко.
К слову Усик стоит три копейки, боя с Джошуа не будет, – экс-тренер Кличко
"Я не промоутер Усика, но знаю, что Ломаченко будет помогать ему в подготовке. Они называют его Папа Ломаченко, и он готовил украинских олимпийских чемпионов.
Отец Ломаченко не тренирует никого, кроме сына, но он согласился помогать Усику, потому что они – одна семья", – сказал Арум.
Поединок Усик – Джошуа: что известно
- Поединок Усика с Джошуа стал возможным после того, как сорвалась встреча Энтони с Тайсоном Фьюри. Последнего обязали встретиться с Деонтеем Уайлдером.
- WBO официально санкционировала поединок между Джошуа и Усиком.
- Боксеры могут встретиться в сентябре 2021 года. Впрочем, существует вероятность, что Джошуа откажется от титула, а следовательно и боя с Усиком.