Отец Ломаченко будет готовить Усика к бою с Джошуа

Украинский тяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) 25 сентября в Лондоне должен провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Промоутер Василия Ломаченко из Top Rank Боб Арум заявил, что к бою с Джошуа Усика будет готовить Анатолий Ломаченко.

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"Я не промоутер Усика, но знаю, что Ломаченко будет помогать ему в подготовке. Они называют его Папа Ломаченко, и он готовил украинских олимпийских чемпионов.

Отец Ломаченко не тренирует никого, кроме сына, но он согласился помогать Усику, потому что они – одна семья", – сказал Арум.

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