Энцо Мареска, помощник Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити, потерял отца в прямом смысле слова. Тот решил громко отпраздновать победу своего сына.
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Не сдерживая себя
Манчестер Сити обыграл миланский Интер (1:0) в финале Лиги чемпионов, тем самым ухудшив позиции донецкого Шахтера перед жеребьевкой группового этапа новой кампании и прервав "национальную" серию самого престижного клубного турнира. Однако это не единственные касающиеся события по поводу финала, курьеза после матча также хватало.
После финального свистка родня всех представителей Манчестер Сити присоединилась к празднованию триумфа любимой команды, исключением не стал Паскуале Мареска (отец Энцо Марески, помощника Хосепа Гвардиолы), во время забавы чудом пропавший. Ситуация стала настолько неожиданной, что в поисках счастливого отца привлекали даже турецкую полицию. Однако Паскуале Мареску довольно оперативно нашли живым и здоровым, поэтому он мог продолжить громкое празднование.
Деятельность Марески
- Стоит отметить, что Энцо Мареска в свое время успел поиграть на ряд европейских коллективов, в которых он выигрывал внутренние титулы, в частности с Ювентусом и Севильей.
- Свой путь тренера Энцо начал довольно недавно, был ассистентом главного тренера в таких коллективах, как Севилья, Асколи и Вест Хэм. Также Мареска имел возможность быть главным наставником юношеской команды МанСити U-23 и Пармы, прежде чем стал помощником Гвардиолы.
- К тому же, недавно на просторах интернета гуляло видео, где Мареска весело празднует чемпионство "голубых" в одном белье, чем тренер себя в очередной раз прославил.