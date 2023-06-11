Энцо Мареска, помощник Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити, потерял отца в прямом смысле слова. Тот решил громко отпраздновать победу своего сына.

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Не сдерживая себя

Манчестер Сити обыграл миланский Интер (1:0) в финале Лиги чемпионов, тем самым ухудшив позиции донецкого Шахтера перед жеребьевкой группового этапа новой кампании и прервав "национальную" серию самого престижного клубного турнира. Однако это не единственные касающиеся события по поводу финала, курьеза после матча также хватало.

После финального свистка родня всех представителей Манчестер Сити присоединилась к празднованию триумфа любимой команды, исключением не стал Паскуале Мареска (отец Энцо Марески, помощника Хосепа Гвардиолы), во время забавы чудом пропавший. Ситуация стала настолько неожиданной, что в поисках счастливого отца привлекали даже турецкую полицию. Однако Паскуале Мареску довольно оперативно нашли живым и здоровым, поэтому он мог продолжить громкое празднование.

Деятельность Марески