Енцо Мареска, помічник Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті, загубив батька у прямому сенсі слова. Той вирішив гучно відсвяткувати звитягу свого сина.

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Не стримуючи себе

Манчестер Сіті обіграв міланський Інтер (1:0) у фіналі Ліги чемпіонів, тим самим погіршивши позиції донецького Шахтаря перед жеребкування групового етапу нової кампанії та перервавши "національну" серію найпрестижнішого клубного турніру. Проте це не єдині дотичні подію щодо фіналу, курйозу після матчу також вистачало.

Після фінального свистка рідня усіх представників Манчестер Сіті доєдналася до святкування тріумфу улюбленої команди, винятком не став Паскуале Мареска (батько Енцо Марески, помічника Хосепа Гвардіоли), який під час забави дивом зник. Ситуація стала настільки неочікуваною, що до пошуків щасливого батька залучали навіть турецьку поліцію. Проте Паскуале Мареску доволі оперативно знайшли живим і здоровим, тому той мав змогу продовжити гучне святкування.

Діяльність Марески