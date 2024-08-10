Недавно в сети обсуждали рукопожатие Харлан с уроженкой России Анной Баштой.

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Харлан рассказала о том, как живут ее родители

Мой отец до сих пор спит в подвале. Каждую ночь. Да, он спит в подвале. Я буду говорить об этом, хоть он не любит, когда я это говорю, но это правда. Я считаю, что все должны это знать,

– сказала олимпийская чемпионка.

Харлан объяснила: ее смотрит много российских спортсменов и "обычных россиян". Поэтому хочет, чтобы россияне знали, как живут ее родители в Николаеве.

По словам Ольги, последние два года она могла побыть дома разве что неделю. Все время отнимала подготовка к Олимпиаде. Получив две медали, спортсменка имеет больше времени, поэтому сможет не только приехать в Николаев, но и побыть в Киеве.

Видео, как Харлан получила золото, смотрите здесь. Она стала самой титулованной спортсменкой Украины.