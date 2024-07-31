Во Франции продолжаются 33-е летние Олимпийские игры. Украинские спортсмены приняли участие в немалом количестве соревнований, но пока получили только одну награду.

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Дружба с детства

В понедельник, 29 июля, Ольга Харлан получила бронзовую награду в фехтовании на саблях. Украинка одолела в матче за третье место кореянку Чой Сибин. На пути к этому успеху Харлан переиграла представительницу Азербайджана Анну Башту.

Девушка родилась в российском Тольятти и до 2019 года представляла именно Россию. После встречи Ольга пожала Баште руку и даже обняла ее. Сама азербайджанка объяснила, почему они поздоровались.

С Олей мы знакомы с детства, всю жизнь дружим за пределами дорожки. Мне кажется, что это так нелепо общаться за пределами дорожки и не пожимать руку, еще и не приветствовать друг друга. Мы все очень дружные, не только с Олей. Проводим вместе время на сборах и соревнованиях,

– отметила Анна.

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Принципиальная позиция Харлан

Сама же Ольга напомнила, что знает, кого следует поздравлять, и что соперница уже не представляет Россию. Напомним, что на чемпионате мира-2023 Харлан попала в громкий скандал.

В первом раунде украинка победила "нейтральную" россиянку Анну Смирнову, но отказалась пожать ей руку после матча. Из-за этого всемирная федерация фехтования выписала Ольге черную карточку и дисквалифицировала с соревнований.