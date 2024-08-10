Нещодавно в мережі обговорювали рукостискання Харлан із уродженкою Росії Анною Баштою.

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Харлан розповіла про те, як живуть її батьки

Мій батько досі спить у підвалі. Кожної ночі. Так, він спить у підвалі. Я буду казати про це, хоч він не любить, коли я це кажу, але це правда. Я вважаю, що всі повинні це знати,

– сказала олімпійська чемпіонка.

Харлан пояснила: її дивиться багато російських спортсменів і "звичайних росіян". Тож хоче, аби росіяни знали, як живуть її батьки у Миколаєві.

За словами Ольги, останні два роки вона могла побути вдома хіба що тиждень. Увесь час забирала підготовка до Олімпіади. Отримавши дві медалі, спортсменка має більше часу, тому зможе не тільки приїхати до Миколаєва, а й побути в Києві.

Відео, як Харлан здобула золото, дивіться тут. Вона стала найбільш титулованою спортсменкою України.